Kasımpaşaspor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin silahlı saldırıda öldürüldü
Süperlig ekibi Kasımpaşaspor'un tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Beyoğlu'na bağlı Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ustahüseyin, ambulansla kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
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