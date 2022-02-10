Kaşıntı şikayetiyle geldi, hem Covid hem de kanser olduğunu öğrendi

10 Şubat 2022 Perşembe, 13:45

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Ş.T., yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. T.'nin hastanede yapılan Covid testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından Ş.T.’nin durumu ağırlaştı. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine komaya girmiş halde sevk edilen Ş.T., 10 gün önce dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

DOKTORUN COVİD ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi Covid'in yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın akciğer tomografisinde de Covid-19 bulgusuna rastlanmadı.

Covid-19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın Covid testi bu kez pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Covid tedavisine başlanan hasta, Doç. Dr. Elay ile ekibinin başarılı tedavisi sayesinde virüsü entübe olmadan yendi.



COVID-19’U KAŞINTIYLA GEÇİREN İLK HASTA

Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Türkiye’de Covid'i kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan Ş.T.'nin sadece kaşıntı belirtisi yaşaması doktor Elay’ı da şaşırttı.

KANSER OLMASINA RAĞMEN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanın kanser hastası olmasına rağmen Covid-19’u yenmesinin yaptırdığı 2 doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Gülseren Elay, hastaya Covid tedavisi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini belirtti. Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Doç. Dr. Elay, “Covid-19’da bu tarz kaşıntı şikayetine saptanabileceğini literatürde okumuştum. Bize yatan hastaların hepsine soruyorduk ve şimdiye kadar böyle bir şey saptamamıştık” dedi.



“KAŞINTIDAN DOLAYI VİRÜSE YAKALANDIĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEDİK”

Korona virüsü yenerek ölümden dönen Ş.T., ise korona virüse yakalanmış olabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini belirterek, “Vücudumdan parça alındı. Durumun ağırlaşınca bu hastaneye sevk edildim. 2 doz Alman aşısı yaptırmıştım. Buna rağmen virüs yine de beni etkiledi. Aşı sayesinde virüsü yendim. Aşıyı herkese öneriyorum. Herkes gelip aşısını yaptırsın. Ben 3. ve 4. doz aşıyı yaptırmadığım için de pişmanım. Aşı yaptırmazlarsa benim yaşadığım durumu yaşarlar. Hatta benden daha kötü de olabilirler. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

