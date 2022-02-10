Japonya’da sumo güreşi turnuvasında Covid-19 krizi
Japonya’da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir sumo güreşi turnuvasının ardından sporcu ve yetkililerin dahil olduğu 252 kişinin Covid-19’a yakalandığı açıklandı.
Japonya’da Covid-19 salgını ülkenin geleneksel sporu olan sumo güreşi turnuvasını vurdu. Geçtiğimiz ay yapılan bir turnuvanın ardından sporcu ve yetkililerin dahil olduğu toplam 252 kişinin Covid-19’a yakalandığı doğrulandı.
Japonya Sumo Derneği tarafından yapılan açıklamada tüm üyelerinin tedbir amaçlı PCR testine tabi tutulduğu belirtilirken, 252 sporcu ve yetkiliden hiçbirinin ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı kaydedildi.
Japonya Sumo Derneği ayrıca, Mart ayında Osaka’da düzenlenecek bir sonraki turnuva öncesinde uzmanların talimatlarına bağlı olarak Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin artırılacağını açıkladı.
JAPONYA’DA SALGIN ZİRVEDE
Covid-19 salgını nedeniyle 47 eyaletinin 35’inde yarı OHAL tedbirleri uygulanan Japonya’da, günlük vaka sayısının salgın başından bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta 100 bin sınırını aşarak rekor kırması 6. dalgaya dair endişeleri artırmıştı.
Japonya’da son 24 saatte açıklanan 97 bin 833 Covid-19 vaka sayısı ile ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 100’e yükselirken, son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesi ile ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 791’e ulaştı.
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