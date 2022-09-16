Kaskoda fiyat artış yüzde 220 oldu

16 Eylül 2022 Cuma, 16:06

Zorunlu Trafik Sigortası tavan primleri eylül tarifesine geçerken yüzde 20 oranında zamlandı. Söz konusu artışa yönelik açıklamalarda bulunan Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, “Artan hasar maliyetleri sebebi ile trafik sigortası primlerindeki ortalama artış eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 olurken kaskoda ise yüzde 220’leri buldu” dedi.

Türkiye’de 25,5 milyon araç bulunuyor. Bu araçların yüzde 54’ü otomobil, yüzde 16,3’ü ise kamyonetten oluşuyor. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Fakat bahsedilen bu iki araç türü dışındaki araç türlerinde sigortalanma oranı oldukça düşük. Zorunlu trafik sigortası bir kaza durumunda hem maddi hem de bedeni olarak karşı tarafa verilen zararı, kusur oranına bağlı olarak ve belirlenmiş limitlere kadar karşılıyor.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası fiyatları 1 Eylül’den itibaren ciddi oranda artış kaydetti. Türkiye’deki araç türleri içinde en yüksek payı olan bu iki araç türünde yani otomobil ve kamyonetlerde tüm basamaklarda ortalama prim artışı yüzde 130 oldu. 7. kademe olarak adlandırılan hasarsız grupta prim artışı yüzde 140 olurken, en hasarlı grup olan 1. kademede artış yüzde 114’e çıktı. 4. basamak olarak adlandırılan yeni tescil araçlarda yani ilk kez trafik sigortası yaptıranlardaki artış ise yüzde 128.

Trafik sigortasında tavan primleri aracın türüne, plaka iline ve hasarsızlık kademesine göre belirleniyor. Eylül ayı itibari ile tüm bu kriterler içinde Türkiye’deki en ucuz trafik sigortası prim ücreti 2.101 TL’den başlıyor.

Bu yıl için trafik sigortası yaptırmayanlar 169 TL ceza ödemek durumunda. Ayrıca aracın sigortasız olduğu anlaşılırsa ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor. Trafik sigortası geç yapıldığı taktirde geciken her ay için primlere ek olarak yüzde 5 zam uygulaması yapılıyor.

“TRAFİK SİGORTASINDA PENETRASYON DÜŞÜYOR”

Zorunlu Trafik Sigortası’ndaki prim artışları hakkında yorumlarını dile getiren Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan “Trafik sigortasında tavan fiyat belirlendiği için sigorta şirketlerinin bu primler altında teklif sunma ihtimali de bulunuyor. Fakat artan hasar maliyetleri, asgari ücretteki artışların işçilik maliyetlerini etkilemesi ve döviz artışının yedek parça maliyetlerini etkilemesi sebebi ile sektör bu branşta yüzde 200 seviyelerinde zarar açıkladı. Bu sebeple şirketler tavan fiyat altında teklif sunmak bir yana teklif sunmama yolunu tercih ediyor. Artış gösteren araç bedelleri ise her geçen gün trafik sigortasında karşı tarafa verilen zarar için belirlenen limiti yetersiz kılıyor. 2022 yılı ortasında karşı tarafın maddi hasarlarını karşılamak için 50 bin TL olan kaza başına limiti 100 bin TL’ye çıkarıldı. Bu artış tüketiciyi koruyan bir durum olsa da prim artışlarına bunun da bir nebze etkisi oldu elbette. Yıl içinde iki kez primlere toplu zam yapıldı, ayrıca aylık tavan prim artışlarının oranı eylül ayında her ay için yüzde 4,75’e yükseltildi. Yine de bu prim artışları şirketlerin hasar maliyetlerini karşılamak için kısa vadede yeterli gözükmüyor. Çünkü bir sorumluluk sigortası olan trafik sigortasında şirketlerin üzerinde sorumluluk sigortası olmasının getirdiği farklı yükler de var.

Kaskoda da prim artışlarında durum ve sebepleri trafik sigortasından çok farklı değil, fakat bu sigorta türünde bazı farklar var. Bu branşta primler serbest tarife olduğu için şirketler prim artışlarını kendi hasar maliyetlerini yönetecek şekilde belirleyebiliyor. Geçen yılın aynı ayına göre kaskoda da ortalama prim artışları yüzde 220’leri geçmiş durumda.” açıklamasını yaptı.