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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı

28.06.2026 23:39:00
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İHA
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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk, 8 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, Taşköprü-Kastamonu kara yolu Çetmi köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyreden R.M. idaresindeki 37 EA 337 plakalı Fiat marka otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 LB 828 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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