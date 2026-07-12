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Kastamonu'da kiraz yiyen çift hayatını kaybetti: 'Tarım ilacı' şüphesi

Kastamonu'da kiraz yiyen çift hayatını kaybetti: 'Tarım ilacı' şüphesi

12.07.2026 17:41:00
Güncellenme:
DHA
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Kastamonu'da kiraz yiyen çift hayatını kaybetti: 'Tarım ilacı' şüphesi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bahçeden topladıkları kirazı yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin'in ardından yoğun bakımda tedavi gören eşi Rahime Derin de yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek, kiraz ağacında tarım ilacı bulunup bulunmadığı ise incelemeyle araştırılıyor.
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin’in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

AĞAÇ DALINDAN KİRAZ YEDİLER

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz’da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

"TARIM İLACI" ŞÜPHESİ

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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