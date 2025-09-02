Kastamonu'da orman yangını 2. gününde: Karadan ve havadan müdahale devam ediyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülenirken, yangın sebebiyle 6 köyde tahliyeler gerçekleştirildi. Gece boyunca devam eden yangınlar, ikinci gününde de ilerleyişini sürdürüyor.

Bölgeye çok sayıda ilden orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları 10 kilometre mesafedeki iki yangın bölgesinde devam ediyor.

Kastamonu-Karabük karayolunun kuzey kesimindeki yangın, Araç ilçesi istikametinde devam ederken, güney kısımdaki yangın ise Karabük sınırında etkisini sürdürüyor.