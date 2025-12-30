Kastamonu’da zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı!

Olay, Şenpazar ilçesi Harmangirişi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ve eşi Sultan S., Halil A. ve Mükerrem A. çiftinin evine misafirliğe gitti. Sohbet esnasında önce ev sahipleri ardından da misafir çift rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin kar yağışı nedeniyle güçlükle ulaştığı köydeki adresten alınan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Halil A. ve eşi Mükerrem A., Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

Evin alt katında çalıştırılan jeneratörün arıza yapması sonrası yandığı ve jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından yurttaşların zehirlendiği değerlendiriyor.