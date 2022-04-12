Kastamonu Kızılca köyünün ilçe ile bağlantısı koptu: 10 gündür çözüm yok

12 Nisan 2022 Salı, 14:21

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı olan, şehire 8 kilometre mesafedeki Kızılcakaya köyünde, karların erimesiyle geçici köprü yıkıldı.

10 gündür ilçe ile bağlantı kesildi. Mahalle yolları da bozulduğundan, Sinop’un Türkeli ilçesi yönünden de ulaşım sağlanamıyor. Yol sorunu yetkililere bildirilmesine rağmen henüz bir çözüm bulunamadı.

Köylüler tehlikeyi göze alarak dere üzerine 150 santimlik boru yerleştirdi ve karşıya geçiş için burayı kullanıyor. Kızılcakaya Köyü Muhtarı Turan Çetinkaya, “Akçay’ın doğusundaki Çerkezoğlu, Hasanköyü, Kamburoğlu ve Bağlarbaşı mahallelerinin hiçbir yerle ulaşımı yok. Kendi imkanlarımızla dereye yerleştirdiğimiz borunun içinden köylülerimiz, tehlikeyi göze alarak geçiyorlar. Bağlarbaşı Mahallemize 2 aydır araba çıkmıyor. Kamburoğlu Mahallesinde yollar göçtü. Türkeli yönüne de geçiş yapılamıyor" dedi.