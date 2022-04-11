Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, engelli çocuk yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can (12) yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Osman Can'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Can ailesinin tarlada çalıştığı sırada alevleri fark eden yuttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sırasında evde tek başına bulunan zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evlerinin yandığı öğrenince tarladan koşarak gelen Can ailesinin fertleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- 'Manevi rehber'ler belediyelere gelecek
- Polisten, kazayı çeken gazeteciye tehdit
- Eşi ve oğlunu öldürmüştü: Beyin ölümü gerçekleşti
- Yurttaşa manda yoğurdu dağıttılar
- Otobüsten indirilmişti, koruma altına alındı
- Taksimetreyi suçladı
- Bitlis'te feci kaza: 4 ölü, 25 yaralı
- Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7 turist yaralı
- Ünlü doktoru öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li vekil AYM'yi 'ihanet'le suçladı!
- Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili kritik açıklama
- Kadın sürücünün aynasını kıran kişinin cezası belli oldu
- CHP'li isimlerden Soylu'ya çok sert tepki
- MHP'li belediyeyi eleştirdi, iş yerini bastılar!
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a esprili yanıt
- Kraliçe Elizabeth koronavirüsün etkilerini paylaştı
- Sandıktan çıkan oy herkesi şaşırttı!
- 2022 FIVB Milletler Ligi Finalleri Ankara'da yapılacak
- Yandaş Yeni Şafak'ın İmamoğlu paylaşımı alay konusu oldu