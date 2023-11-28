Kastamonu merkezli 'Sibergöz-8' operasyonu: 5 tutuklama
Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen 'Sibergöz-8' dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Kastamonu ve Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 Kasım'da Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonları düzenlenmişti
Operasayon kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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