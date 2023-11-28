Kastamonu merkezli 'Sibergöz-8' operasyonu: 5 tutuklama

Kastamonu merkezli 2 ilde düzenlenen 'Sibergöz-8' dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:58
Kastamonu merkezli 'Sibergöz-8' operasyonu: 5 tutuklama
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Kastamonu ve Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 26 Kasım'da Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin'de eş zamanlı Sibergöz-8 operasyonları düzenlenmişti

Operasayon kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı.


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