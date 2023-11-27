İstanbul'da IŞİD operasyonu: 'Rusya itirafı' yaptı, tutuklandı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, IŞİD'e yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Cihatçı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, IŞİD ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan, terör örgütü yanlısı sosyal medya hesapları kuran, terör örgütü propagandası yapan ve ‘ganimet’ adı altında terör örgütüne para-eleman kazandırdığı ileri sürülen 4 kişi tespit edildi.

Hasan Ö.(51), Yaşar İ.(49), Amır I.(28) ve Baurzhan K.(32) adlı ikisi yabancı uyruklu 4 şüphelinin izini süren TEM Şube ekipleri, dün birçok adrese peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonda zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

'RUS İSTİHBARATI' İTİRAFI

IŞİD bağlantılı 4 zanlının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, Rus uyruklu Baurzhan K.’nin havalimanında yapılan sorgusunda IŞİD'de faaliyet yürüttüğünü, sonrasında da Rus istihbaratına çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi.

Yakalanan IŞİD bağlantılı 4 şüpheli, polis tarafından yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Amır I. serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, Hasan Ö. ve Yaşar İ. hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı. Sorgusunda IŞİD saflarında yer aldığını ve Rus istihbaratı adına çalıştığını itiraf eden Baurzhan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



