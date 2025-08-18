Kastamonu'nun plaka kodu ne? Kastamonu'nun plaka numarası kaç? Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri...

Kastamonu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KASTAMONU'NUN PLAKA KODU NEDİR?

Kastamonu’nun plaka kodu 37 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir.

Kastamonu’da araç plakaları, 37 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kastamonu Plaka Kodunun Anlamı

Kastamonu’nun plaka kodu olan 37, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

37 sayısı, Kastamonu’nun hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kastamonu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Abana 37 AB

Araç 37 AR

Azdavay 37 AZ

Bozkurt 37 BZ

Cide 37 Cİ

Çatalzeytin 37 ÇT

Daday 37 DD

Devrekani 37 DV

Doğanyurt 37 DO

Hanönü 37 HN

İhsangazi 37 İH

İnebolu 37 İN

Küre 37 KR

Merkez 37 M

Pınarbaşı 37 PN

Seydiler 37 SY

Şenpazar 37 ŞP

Taşköprü 37 TS

Tosya 37 T