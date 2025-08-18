Kastamonu'nun plaka kodu ne? Kastamonu'nun plaka numarası kaç? Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri...

Kastamonu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
KASTAMONU'NUN PLAKA KODU NEDİR?
Kastamonu’nun plaka kodu 37 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir.
Kastamonu’da araç plakaları, 37 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Kastamonu Plaka Kodunun Anlamı
Kastamonu’nun plaka kodu olan 37, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
37 sayısı, Kastamonu’nun hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Kastamonu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.
İlçe Plaka Harfleri
Abana 37 AB
Araç 37 AR
Azdavay 37 AZ
Bozkurt 37 BZ
Cide 37 Cİ
Çatalzeytin 37 ÇT
Daday 37 DD
Devrekani 37 DV
Doğanyurt 37 DO
Hanönü 37 HN
İhsangazi 37 İH
İnebolu 37 İN
Küre 37 KR
Merkez 37 M
Pınarbaşı 37 PN
Seydiler 37 SY
Şenpazar 37 ŞP
Taşköprü 37 TS
Tosya 37 T