Kastamonu'nun plaka kodu ne? Kastamonu'nun plaka numarası kaç? Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri...

18.08.2025 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kastamonu’nun plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kastamonu ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Kastamonu plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KASTAMONU'NUN PLAKA KODU NEDİR?

Kastamonu’nun plaka kodu 37 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir.
Kastamonu’da araç plakaları, 37 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kastamonu Plaka Kodunun Anlamı

Kastamonu’nun plaka kodu olan 37, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
37 sayısı, Kastamonu’nun hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kastamonu ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kastamonu’nun ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Abana    37 AB
Araç    37 AR
Azdavay    37 AZ
Bozkurt    37 BZ
Cide    37 Cİ
Çatalzeytin    37 ÇT
Daday    37 DD
Devrekani    37 DV
Doğanyurt    37 DO
Hanönü    37 HN
İhsangazi    37 İH
İnebolu    37 İN
Küre    37 KR
Merkez    37 M
Pınarbaşı    37 PN
Seydiler    37 SY
Şenpazar    37 ŞP
Taşköprü    37 TS
Tosya    37 T

