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Kastamonu’nun telefon kodu kaç? Kastamonu’nun alan kodu kaç?

Kastamonu’nun telefon kodu kaç? Kastamonu’nun alan kodu kaç?

16.07.2025 16:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kastamonu’nun telefon kodu kaç? Kastamonu’nun alan kodu kaç?

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan köklü bir şehirdir. Tarihi konakları, kaleleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeker. Telefonla iletişimde ise Kastamonu’nun kendine özgü bir alan kodu bulunur. Peki, Kastamonu’nun telefon kodu kaç? Kastamonu’nun alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Kastamonu, önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Kastamonu'da alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Kastamonu’nun telefon kodu kaç? Kastamonu’nun alan kodu kaç?

KASTAMONU'NUN TELEFON KODU KAÇ?

Kastamonu iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0366’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Kastamonu için bu kod 366 olarak belirlenmiştir.

KASTAMONU'NUN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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