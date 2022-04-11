Antalya'da 'sazlık' yangını: Kirpi alevlerin içinde kaldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin içinde kalan bir kirpi ise üzerine su tutulduktan sonra doğaya bırakıldı.
Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlıkta, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
KİRPİ DE YANGINDAN ETKİLENDİ
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bataklık nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangından etkilenen kirpi ise itfaiye ekiplerine teslim edildi. Üzerine su tutulan kirpi, daha sonra doğaya salındı.
Bölgenin sürekli yakıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.
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