Kastamonu'da 68 yerleşim yerine ulaşım yok

Kastamonu'da kar nedeniyle 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da 68 yerleşim yerine ulaşım yok
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AA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 11:22

Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 1, Azdavay'da 7, Bozkurt'ta 17, Cide'de 3, Çatalzeytin'de 6, Devrekani'de 1, Doğanyurt'ta 2, İnebolu'da 19 ve Küre'de 12 olmak üzere 68 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Etiketler: #kastamonu #Kar #yerleşim yeri

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