Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan çocuk bulundu
Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan çocuk bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan E.N.T. (14), 13 Şubat'ta kayboldu.
Polise yapılan başvurunun ardından E.N.T'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu çocuk, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şubesi ekiplerinin çalışmayla bulunup Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #kayıp #kastamonu #Çocuk
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