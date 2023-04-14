Kastamonu'da ahşap evde korkutan yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Hayriye Çelik (75) hayatını kaybetti, eşi Mustafa Çelik ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:00
Kastamonu'da ahşap evde korkutan yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Beltepe köyünde Hayriye ve Mustafa Çelik çiftinin yaşadığı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İçeride mahsur kalan çiftin yardımına komşuları koştu. Mustafa Çelik kurtarılırken, Hayriye Çelik'e ise ulaşılamadı.

 İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Hayriye Çelik'in cesedine ulaşıldı. Mustafa Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köylülerden Cemal Altın, yangının çatıda başladığını belirterek, "Yangın yerine geldiğimizde çatıyı tamamen sarmıştı. Güneş enerjisinden ya da elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz" dedi.


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