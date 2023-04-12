Adıyaman'daki çadır kentte yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:23

Güncelleme: 12.04.2023 - 16:27

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adıyaman oldu.

Depremin ardından Yeni Mahalle'de bulunan çadır kentte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aynı zamanda doktor olan AKP'li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, dumandan etkilenen kişiye müdahale etti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.