Bilgisayar bomba gibi patladı, mahalleli yangınla sokağa döküldü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:35

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:35

Tekirdağ'da sabaha karşı Sağlık Mahallesi Edirne 2. Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bir ikamette meydana geldi. Mehmet Dönmez’e ait evde bir anda bilgisayar bomba gibi patladı.

Patlama sesi ve devamında çıkan yangınla uykusundan uyanan Mehmet Dönmez, eşi ve iki çocuğu apar topar kendilerini sokağa attı. Yangını fark eden mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yangının büyümesi ve diğer odalara sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaklaşık yarım saat sonra söndürüldü. Dumandan etkilenen yurttaşlar da ambulanslara alınarak ayakta tedavisi yapıldı.

Yangınla ilgili konuşan yanan evin sahibi Mehmet Dönmez, “Evi taksitle borçlanarak satın almıştım. Eşim ve 2 çocuğumla yaşadığım evim şu an kullanılamaz hale geldi. Ne yapacağız bilmiyorum, kalacak yerimiz de yok. Çok üzgünüz” diye konuştu.



