Hakkari'de evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 14.00 sıralarında Aşağıgüveç köyünde, Akdoğan ailesine ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangında, Rümeysa, Necla, Hilal ve Gurbet Akdoğan isimli çocuklar dumandan zehirlendi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilen Akdoğan ailesinin 4 çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında Akdoğan ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu