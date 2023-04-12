Hakkari'de evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:38
Hakkari'de evde çıkan yangında 4 çocuk zehirlendi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde saat 14.00 sıralarında Aşağıgüveç köyünde, Akdoğan ailesine ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangında, Rümeysa, Necla, Hilal ve Gurbet Akdoğan isimli çocuklar dumandan zehirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dumandan etkilen Akdoğan ailesinin 4 çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında Akdoğan ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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