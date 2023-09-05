Kastamonu'da korkunç olay: Ayı saldırısına uğradı, köpekler kurtardı
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hayvan otlattığı sırada ayının saldırdığı vatandaş, çevrede bulunan köpekler sayesinde kurtuldu. Ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Olay, Devrekani ilçesine bağlı Yazıbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatan Ali Osman Celiloğlu (60), ayının saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Celiloğlu, çevrede bulunan köpekler sayesinde kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sesleri duyarak olay yerine gelen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan Celiloğlu, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Vücudunda derin yaralar olduğu öğrenilen Celiloğlu, ameliyata alındı. Celiloğlu’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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