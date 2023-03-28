Kastamonu'da çimento yüklü TIR devrildi: Şoför yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen çimento yüklü TIR'ın şoförü Abdulkadir Elkatmış (32), yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:57
Kastamonu'da çimento yüklü TIR devrildi: Şoför yaralı
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Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Çorum-Kastamonu kara yolu Özboyu köyü yakınında meydana geldi. Abdulkadir Elkatmış yönetimindeki 41 AHD 943 plakalı çimento yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Elkatmış, araç içerisinde sıkıştı. İhbarla gelen ekiplerce çıkartılan Elkatmış, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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