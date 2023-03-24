Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlemen operasyonunda IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 20:02
Kastamonu’da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü.ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalanması için 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Şahıslar operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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