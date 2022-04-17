Kastamonu’da çöken köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kar suları sebebiyle çöken köy yolu ulaşıma kapandı.

IHA
17 Nisan 2022 Pazar, 16:16
Kastamonu’da çöken köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu’nun Küre ilçesi Kürseli köyü grup yolu, kar suları sebebiyle çöktü.

Çöken yol, ulaşıma kapandı. Bölgede yaşayan köylüler, yollarının bir an önce ulaşıma açılmasını istedi. 


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