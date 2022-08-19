Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

19 Ağustos 2022 Cuma, 00:13

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Toyota marka aracın sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca yolun karşı şeridine geçti. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce minibüse, ardından da 2 araca daha çarptı. Otomobilin çarptığı minibüs ise kaza yerinden yaklaşık 300 metre ileride durabildi.

Kazanın ardından can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Tuncel Yılmaz, Veli Özdemir ve Şükrü Güler hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Z. (51), Ziya B. (55), Nezahat G. (50), Mustafa S. (42) ve Mehmet K. (44) ambulanslara bindirilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, el fenerleriyle çevrede başka yaralı olup olmadığını aradı.

"KARŞI ŞERİTTEN UÇARAK ÜZERİMİZE GELDİ"

Can pazarının yaşandığı kaza anını anlatan Suat Kıroğlu, “Biz, Samsun’a gidiyorduk. Karşı şeritten uçarak üzerimize geldi. Önce bizim aracımıza çarptı, ardından arkadan gelen araçlara çarptı. Bize çarptıktan sonrasını biz göremedik. Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk. İki kişiyi kontrol amaçlı hastaneye getirdiler. Aracımız, ilk bize çarpmanın etkisiyle bu hale geldi. Biz başka hiçbir yere çarpmadık. Araba çarpınca bu hale geldik” dedi.