Kastamonu'da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kastamonu'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
05 Haziran 2022 Pazar, 13:14
Kastamonu'da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Şaban O. (57) yönetimindeki 37 AAP 041 plakalı ambulans ile Arzu U. (50) idaresindeki 37 BE 447 plakalı otomobil, Hacıbey kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulanstaki hasta Fatma C. (69) ve yakını Safiye P. (47) ile acil tıp teknisyenleri Seher M. (31) ve Muazzez Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


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