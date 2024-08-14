Kastamonu’da iki aile arasında kavga: 1’i ağır 7 yaralı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 08:53

Güncelleme: 14.08.2024 - 09:39

Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya ailelerin yakınları da katıldı. Kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Y.F., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.