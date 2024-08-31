Kastamonu'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü!
Kastamonu'da reklam panosu asarken elektrik akımına kapılan işçi öldü.
Kırcalar mevkisinde bulunan bir iş yerinde reklam panosu asan Ömer Faruk Uğurlu, elektrik akımına kapıldı.
Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu, kurtarılamadı.
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