3 çocuk babası, elektrik akımına kapılarak öldü
Manisa'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, hayatını kaybetti.
Selendi'nin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde Mehmet Kakız, elektrik direğinden evine gelen elektrik hattı kablolarını düzeltmek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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