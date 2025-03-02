Kastamonu’da kar engeli: 36 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’nun yüksek rakımlı köylerinde ulaşım aksadı. 36 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu’da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kastamonu Valiliği’nden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerde birçok köy yolu kapandı.
Ağlı’da 1, Azdavay’da 4, Bozkurt’ta 9, Çatalzeytin’de 2, Doğanyurt’ta 1, İnebolu’da 10 ve Küre’de 9 olmak üzere toplam 36 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürerek kapanan yolları açmaya çalışıyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları istendi.
Etiketler: #kar yağışı #kastamonu #kastamonu valiliği
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