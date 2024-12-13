Kastamonu'da kavgada 'bıçaklar' çekildi: 1 ağır yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan vatandaş ağır yaralandı.

Kastamonu'da kavgada 'bıçaklar' çekildi: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:38

Taşköprü ilçe merkezinde, Serkan S. ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Serkan S., bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Serkan S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #kastamonu

İlgili Haberler

Kastamonu'da polis eşi tarafından öldürülmüştü: 'Kızım şiddet görüyordu'

Kastamonu'da polis eşi tarafından öldürülmüştü: 'Kızım şiddet görüyordu'
Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
Kastamonu'da 10 bin 172 dekar arazide 5 bin 454 ton hasat!

Kastamonu'da 10 bin 172 dekar arazide 5 bin 454 ton hasat!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler