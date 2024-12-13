Kastamonu'da kavgada 'bıçaklar' çekildi: 1 ağır yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan vatandaş ağır yaralandı.
Taşköprü ilçe merkezinde, Serkan S. ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Serkan S., bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serkan S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Serkan S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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