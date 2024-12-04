Kastamonu'da 10 bin 172 dekar arazide 5 bin 454 ton hasat!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:11

Kastamonu'da 10 bin 172 dekar arazide yetiştirilen çeşitli cins cevizler hasat edildi. Hasadın ardından Kastamonu'da toplamda 5 bin 454 ton ceviz hasat edildi. En fazla ceviz ise Doğanyurt ilçesinde hasat edildi.

Doğanyurt'ta bin 550 dekar araziye ekilen cevizden bin 502 ton verim alındı. İnebolu'da ise 2 bin 106 dekar araziden 861 ton ceviz alınırken, Tosya ilçesinde de bin 453 dekar araziden 740 ton cevizin hasadı yapıldı. İlkbahar mevsiminde yaşanan soğuk hava sebebiyle il merkezi başta olmak üzere Araç, Şenpazar, Taşköprü ve Devrekani'de dekar başına verimde düştü. Buna göre merkez ilçede bin 105 dekar alanda geçtiğimiz yıllarda 6 bin ton ceviz yetiştirilen, bu yıl sadece 360 ton ceviz hasadı yapıldı. Ayrıca Araç'ta 940 dekar alandan 440 ton, Taşköprü'de 450 dekar alandan 241 ton ve Devrekani'de 180 dekar alandan 2 ton ceviz hasat edildi.

“BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYAN BİR MEYVE TÜRÜDÜR”

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Coğrafi şartlarına bağlı olarak sıfır rakımdan 1600'lü rakımlara kadar değişen yükseltilere sahip olması ayrıca denize olan bakışı gibi sebeplere bağlı olarak, ürün deseni oldukça geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Ceviz de bu kapsamda belirli alanlarda öne çıkan tarımsal ürünlerden bir tanesidir. Kastamonu, ceviz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olup, son yıllarda ceviz tarımının yaygınlaşması ve ekonomik anlamda değer kazanmasıyla dikkat çekmektedir. Ceviz, besin değeri yüksek, sağlıklı yağlar içeren ve ekonomik olarak büyük potansiyel taşıyan bir meyve türüdür. Dünyada ve Türkiye'de önemli bir ihraç ürünü olan ceviz, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Kastamonu'da ceviz, özellikle son yıllarda yaygınlaşan tarım alanlarından biri olmuştur. Kastamonu'nun coğrafi yapısı, iklimi ve toprak özellikleri ceviz tarımına oldukça elverişlidir. İl, yüksek rakımlı ve dağlık alanlarda ceviz yetiştirilmesine imkan tanır ve bu durum, ceviz yetiştiriciliği için uygun iklim şartları sağlar. Ayrıca işlemeli tarıma uygun alanlarda, tarım alanlarının üretime kazandırılması amacıyla özellikle yetiştiriciliği tercih edilen bir ürün olarak dikkati çekmektedir” diye belirtildi.

Kastamonu'nun ceviz üretimi ağırlıklı olarak İnebolu, Doğanyurt, Merkez, Tosya ve Araç ilçelerinde yoğunlaştığının belirtildiği açıklamada, “Bu bölgeler, ilkbahar geç donlarının etkisi daha az görülüyor olması üretimin bu bölgelerde yoğunlaşmasındaki başlıca etkenlerdendir. Bunun yanında arazinin dağlık ve eğimli olması, hakim rüzgarların bulunması ceviz ağaçlarında verimi olumlu yönde etkilemektedir. Kastamonu, Türkiye'nin ceviz üretiminde de önemli bir yer tutan illerden biridir. Ülke genelinde ceviz üretiminin arttığı yıllarda, Kastamonu'da bu büyümeden payını almıştır. Kastamonu'nun ceviz üretiminde önemli bir yeri olmasının başlıca sebeplerinden biri de, burada yetişen cevizlerin yüksek kaliteye sahip olmasıdır. Bununla birlikte, son yıllarda Kastamonu'daki çiftçiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla ceviz yetiştiriciliğine ilgi göstermeye başlamıştır. Yapılan projelerle bölgeye uygun ceviz çeşitleri temin edilerek plantasyonu ve özellikle kapama tipi bahçe tesisinin desteklenmesi yönünde yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde kapama ceviz bahçeleri de kurulmuş ve verim çağına ulaşan bahçeler üreticilerimiz için gelir kapısı olmaya başlamıştır” ifade edildi.

Kastamonu'da ceviz tarımının geleceğinin oldukça parlak olduğunun belirtildiği açıklamada, “Üretim planlamasının uygulanmaya başlaması ile birlikte yüzde 6'dan daha düşük meyilli arazilerin dikili tarımda kullanımının sınırlandırılması nedeniyle üreticilerimizin bahçe tesisinden önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Sonraki süreçlerin tamamında İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri uzman kadroları ile yetiştiricilerin yanında olmaya devam etmektedir. Kastamonu'da ceviz tarımının geleceği oldukça parlaktır. Türkiye'nin ceviz ithalatının arttığı günümüzde, Kastamonu'daki ceviz üretiminin de artması beklenmektedir. Ceviz, sağlıklı bir besin kaynağı olarak gittikçe daha fazla talep görmekte ve dünya çapında pazar payı artırılmaktadır. TÜİK Denge Tablosu incelendiğinde halen cevizde ithalatçı konumda olduğumuz görülmekte olup, cevize yatırım yapılma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de yıllık 335 bin ton ceviz üretimi yapılırken, 448 bin ton talep oluşmaktadır. Bu yüzden yıllık 120 bin ton civarında ceviz ithal edilmektedir. Üretilen cevizin 396 bin tonu insanlar tarafından tüketilmektedir” denildi.

Kastamonu'nun ceviz üretiminde verimin arttırılabileceğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kastamonu'nun ceviz tarımında bir marka değeri oluşturması, ürün çeşitliliğinin arttırılması ve modern tarım tekniklerinin uygulanması hem iç pazarda hem de ihracatta ciddi bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca üreticilerin buluşturulacağı üretici birliğinin oluşturulması sürecinin de başlatılması gereklidir. Şöyle ki üreticinin ve alıcının buluşabileceği ortamlar her zaman tarımın gelişimini ciddi destekleyici etkisi olmuştur. Ürününü doğru fiyata satan üretici üretime devam ederken verim ve kaliteyi artırıcı tedbirler almakta, tüketici de doğru fiyata ürün satın alabilmektedir. Ayrıca devlet destekleri ve çiftçilere yönelik eğitim programları da bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda yapılan yatırımlar, Kastamonu'daki ceviz üretimini arttırabilir ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilir."