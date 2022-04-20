Kastamonu'da korkunç kaza: Kamyon eve girdi
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, önce otomobile çarptı ardından yol kenarındaki eve girdi. Kaza esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Kazada, sürücünün de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Suluca köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yoldan çıkarak Hüseyin Ç.’ye ait park halindeki otomobile çarptı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, yol kenarındaki bir eve girdi. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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