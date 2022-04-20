Kastamonu'da korkunç kaza: Kamyon eve girdi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 22:49

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Suluca köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, yoldan çıkarak Hüseyin Ç.’ye ait park halindeki otomobile çarptı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon, yol kenarındaki bir eve girdi. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı önlerken kamyon sürücüsü de yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



