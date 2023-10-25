Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 40 ev ve ahır alevlere teslim oldu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:12

Güncelleme: 25.10.2023 - 21:04

Tosya'ya bağlı Yağcılar köyünde, saat 15.00 sıralarında elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, evlere sıçradı.

HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi.

Yağcılar köyü muhtarı Osman Namlı, "Köyde 230 hane var, şu an 40'ında yangın var. Halen de devam ediyor. Önünü alamadılar" dedi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilçesine bağlı Yağcılar köyünde çıkan yangında şu ana kadar 45 ev ve ahır yanarken, 6 büyükbaş öldü, 6 tarım makinesi alevlere teslim oldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan müdahale başlattı. Kastamonu Valisi Meftun Dalli, Tosya Kaymakamı Uğur Unsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Evlerin birbirine yakın olmasından dolayı ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden getirilen iş makineleriyle müdahale edildi.

Evlerde büyük hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

VALİ DALLI: İLK BELİRLEMELERE GÖRE 42-43 EV YANDI

Gazetecilere açıklama yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, saat 15.20'de gelen ihbarın ardından Tosya, Ilgaz, Osmancık, Kargı, İskilip ilçelerinden itfaiye araçları ve arazözlerin hızla yangın yerine ulaştığını, daha sonra Ankara'dan 2 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Muhtar ve köylülerin verdiği bilgiye göre 230 hanenin 42 veya 43'ünün yandığını aktaran Dallı, "Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Daha fazla yere sirayet etme riski kalmamış durumda. Şükür, can kaybımız yok. Evler boşaltılmış, vatandaşlarımız zamanında çıkmış. Sayı netleşmedi henüz ama 10-15 civarında hayvanın telef olduğunu yine kendileri belirtiyor. Yarın yapılacak çalışmalarda net rakamlar ortaya çıkacaktır. Allah beterinden esirgesin" dedi.