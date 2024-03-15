Kastamonu’da kumar baskını: 8 şahsa işlem yapıldı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:46

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:46

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İnönü Mahallesi’nde bulunan bir lokalde kumar oynatıldığı belirlendi.

Lokalde yapılan denetimlerde oyun materyalleri ve bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu 2 şahsa “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı. 6 şahsa da idari işlem uygulandı.