Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta dün Musa B. yakınlarıyla tartıştığı sırada, gürültü üzerine dairesinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve apartmandan 2 kişiye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin H. hayatını kaybetmişti.
Gözaltına alınan Musa B. (23), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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