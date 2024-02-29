Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da yakınları ile tartıştığı apartmanda, tüfekle çevreye ateş açarak 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 21:07
Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta dün Musa B. yakınlarıyla tartıştığı sırada, gürültü üzerine dairesinden çıkan Seyfettin H, Doğan A. ve apartmandan 2 kişiye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Seyfettin H. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Musa B. (23), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

 


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