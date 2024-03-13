Kastamonu'da korkutan yangın... Bir kişi yaralandı!

Kentte bulunan 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.

Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:27
Kastamonu'da korkutan yangın... Bir kişi yaralandı!
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Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri evde bulunan Nihat Kartal'ı kurtarırken, yangını da söndürdü.

Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


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