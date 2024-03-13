Kastamonu'da korkutan yangın... Bir kişi yaralandı!
Kentte bulunan 4 katlı binada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir kişi yaralandı.
Kastamonu'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın son katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri evde bulunan Nihat Kartal'ı kurtarırken, yangını da söndürdü.
Dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Kartal, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Kulüp başkanından şoke eden iddia!
- 'Kumpasla seçim kazanamaz'
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Seçimden sonra partisinden ayrılacak mı?
- ‘Silah yurda nasıl sokuluyor?’
- Murat Kurum'dan canlı yayında yeni gaf