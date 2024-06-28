Kastamonu’da öğretmenlere şiddet... CHP'li Özçağdaş'tan Bakan Tekin'e: Adli süreç acilen başlatılmalı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 20:12

Güncelleme: 28.06.2024 - 20:12

Kastamonu’da bulunan kampüsünü kapatma kararı alan Özel Tema Koleji yöneticilerinin, mali haklarını görüşmek için gelen öğretmenlere şiddet uyguladığı belirtildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da, öğretmenlerin şiddete maruz kaldığı görüntüleri paylaştı.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, öğretmenlerin şikayette bulunduğu ifade edilirken, saldırganların Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin temsilcisi olarak doğrudan müdahil ve davacı olduğu bir süreçte yargılanmalarının sağlanması istendi.

“ADLİ SÜREÇ ACİLEN BAŞLATILMALI''

Yaşanan şiddet olayı hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş “Özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz, bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Doğa Köyü Öğretmenevi’nde Tema Koleji’nin sahibi ve oğulları tarafından saldırıya uğradı. Özel sektör öğretmenlerinin bu şekilde darp edilmesinin nedeni güvencesiz çalışma koşullarıdır. Öğretmenlere şiddet olayları artarak devam ederken, Milli Eğitim Bakanı sessizce koltuğunda oturmaya devam edemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açık çağrımızdır: Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında adli süreç acilen başlatılmalı, suçlular için gereken cezaların verilmesi için Bakanlık süreci bizzat takip etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaralanan öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Kastamonu İl Başkanlığımız ile birlikte sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz” dedi.