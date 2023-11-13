Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçesindeki kayayı torpille patlatarak kırmaya çalışan imamın eli koptu.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:00
Kastamonu'da patlayan torpil imamın elini kopardı
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Kastamonu'nun Cide ilçesi Kayaardı köyü Güvenli Mahallesi İmamı Ahmet Hulusi Eren, evinin bahçesinde bulunan kayayı kırmak için torpille patlatmaya karar verdi. Torpilin elinde patlaması üzerinde imam Eren'in eli koptu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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