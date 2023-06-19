Bebek arabasının altına 'torpil' attılar

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:53

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:10

Körpeşler Mahallesi’nde, önceki gün saat 22.00 sıralarında anne K.A., 6 aylık bebeği ile birlikte akrabalarıyla eve giderken, yanlarından geçen beyaz renkli bir otomobilden torpil atıldı.

Aile büyük panik yaşarken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay ise başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntüleri elde eden aile, durumu polise bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kamera görüntülerinden tespit edilen araç ve plakasından yola çıkan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri tarafından yakalanan Y.K. ve O.S.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ailesinin yaşadığı olayı duyunca şoke olduğunu belirten baba Doğancan Acar, şöyle konuştu:

"Eşim amcamlarla birlikte dondurma yemeğe gidiyor. Dönerken yol kenarında yürüyorlar. Şahıslar araçla geçerken torpili yakarak 6 aylık bebeğimin olduğu bebek arabasına fırlatıyorlar. Torpil çok şükür bebek arabasının içine denk gelmiyor. Çocuk korkmuş ve ağlamış. Daha sonrasında biz de arkadan gelen bir aracın araç kamerasından plakalara ulaştık. Durumu emniyet güçlerine bildirdik. Onlar da gerekeni yaptılar. Polise çok teşekkür ediyorum.

Bu tür olayların yaşanmaması için cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Olayı ilk duyduğumda şahısları ben kendim bulup farklı yollardan çözmek istedim. Ama bunun doğru olmayacağını bildiğim için biraz daha sabır ve eşimin desteği ile emniyete gelmeyi tercih ettik. Panikledik. Çok korktuk. Hastaneye gitmek istedik ama çocukta bir şey olmadığını gördük. Önceliğimiz çocuk olduğu için sıkıntı olmayınca gelip şikayetçi olduk."