Kastamonu'da polise silahlı tehdit

Yayınlanma: 25.09.2024 - 22:19

Güncelleme: 25.09.2024 - 22:19

Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti. İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise ’seni yazdım’ diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı. Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





