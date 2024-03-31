Kastamonu'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Baltacı ve Babaş ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Kastamonu yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

Kastamonulular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Kastamonu'da seçimi hangi aday kazandı?

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hasan Baltacı, AKP'den Tahsin Babaş, İYİ Parti'den Kadir Yalçın, Zafer Partisi'nden Mustafa Bostancı, Yeniden Refah Partisi'nden Metin Topaloğlu, ve DEM Parti'den ise Yakup Akyol Kastamonu belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

KASTAMONU'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Kastamonu'da "Hasan Baltacı, Tahsin Babaş, Kadir Yalçın ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Kastamonu 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.