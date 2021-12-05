Kastamonu'da selde kaybolan kişinin cesedi 4 ay sonra bulundu

05 Aralık 2021 Pazar, 12:17

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından 2 Aralık Perşembe günü bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin; gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumundan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitine göre, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu öğrenildi.