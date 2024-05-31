Kastamonu’da şizofreni hastası kadın kayboldu

Yayınlanma: 31.05.2024 - 15:17

Güncelleme: 31.05.2024 - 15:18

Edinilen bilgeye göre, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Taş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı.

Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Taş için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası kaybolan Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı.

Taş’ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışmaları sürüyor.