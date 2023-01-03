Viyana'da cami yangını
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Fatih Camisi'nin kapısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Avusturya İslam Cemaati Başkanı (IGGÖ) Ümit Vural olayı "vandalizm" olarak nitelendirdi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Ottakringer bölgesinde bulunan Fatih Camisi'nde 1 Ocak'ta yangın çıktı. Yerel saatle 01.30 sıralarında caminin kapısında çıkan yangın bölgede devriye gezen polisler tarafından fark edildi. Polislerin müdahale ettiği alevler kısa süre içerisinde söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caminin içini kontrol ederek herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.
YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "vandalizm" olarak nitelendirdi ve konunun bir an önce aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
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