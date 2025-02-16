Kastamonu'da üniversite öğrencisi, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü

Yayınlanma: 16.02.2025 - 21:56

Güncelleme: 16.02.2025 - 21:56

Kastamonu'da iddiaya göre tüfeğin kazara ateş alması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ahmetbey köyünde Furkan Çörekçi'nin (22) evde eline aldığı tüfek kazara ateş aldı.

Çörekçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Çörekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



