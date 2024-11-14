Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:19

Güncelleme: 14.11.2024 - 14:19

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir adreste arama yapıldı.

Aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet fişek, 1 adet muşta, 14 adet sentetik ecza, 3 adet fişeklenmiş halde toplam 2,15 gram kannabinoid ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Z.Ş. ve H.Ş. isimli şahıslar tutuklandı. Öte yandan, operasyonda yakalanan 3 yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.