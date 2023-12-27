Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:01

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:01

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

Olayla ilgili B.K, E.K, E.G. ve Ş.T. gözaltına alındı.