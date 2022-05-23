Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi Soner Erduran (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:15
Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

İddiaya göre, Ağlı ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Erduran’ın üzerine mermer kütlesi düştü. Ayaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Erduran, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Soner Erduran kurtarılamadı. Erduran’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erduran'ın bir çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenildi.


kastamonu iş cinayeti maden

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler